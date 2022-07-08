Тихонов: разочарован поражением «Спартака» в матче ветеранов. Не привык проигрывать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, который сыграл в матче легенд с «Зенитом», прокомментировал поражение красно-белых со счётом 0:2.

«Сегодняшним результатом разочарован. Я не привык проигрывать. Не люблю уступать, несмотря ни на что. Даже в таких матчах ветеранов. Что-то внутри не так», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч легенд «Зенита» и «Спартака» был приурочен к встрече за Суперкубок России, в которой сойдутся между собой клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта игра состоится завтра, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Выбор места проведения Суперкубка России вызвал негодование со стороны московской команды, которая рассматривала бойкот матча.