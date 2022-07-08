«Ювентус» объявил о подписании контракта с Ди Марией

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария подписал контракт с «Ювентусом», сообщает пресс-служба туринского клуба. Срок соглашения не называется. Но ранее сообщалось, что 34-летний футболист подпишет контракт на один год.

С 1 июля Анхель пребывает в статусе свободного агента по истечении его соглашения с французским «ПСЖ». Появление аргентинца в «Ювентусе» инициировано главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.



Ди Мария провёл за «ПСЖ» суммарно 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. С клубом он пять раз становился чемпионом Франции. Ранее Анхель выступал за «Росарио Сентраль», «Бенфику», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Аргентины он становился победителем Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021 года.