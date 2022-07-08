Германия — Дания: составы команд на матч женского чемпионата Европы

Сегодня, 8 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Германии и Дании. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Объявлены стартовые составы команд.
Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Магулль, Дебриц, Обердорф, Бюль, Хут, Шюллер.
Дания: Кристенсен, Вейе, Педерсен, Севекке, Свава, Педерсен, Нильсен, Томсен, Хардер, Бруун, Мадсен.
Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Мийо.
Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
- 8 июля 2022
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:06
-
22:06
-
21:55
-
21:43
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:06
-
21:03
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:46
-
20:45
-
20:40
-
20:35
-
20:35
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:17
-
20:15