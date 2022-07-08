Германия — Дания: составы команд на матч женского чемпионата Европы

Сегодня, 8 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Германии и Дании. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.



Объявлены стартовые составы команд.



Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Магулль, Дебриц, Обердорф, Бюль, Хут, Шюллер.



Дания: Кристенсен, Вейе, Педерсен, Севекке, Свава, Педерсен, Нильсен, Томсен, Хардер, Бруун, Мадсен.



Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Мийо.



Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.