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Германия — Дания: составы команд на матч женского чемпионата Европы

Германия — Дания: составы команд на матч женского чемпионата Европы
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Сегодня, 8 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Германии и Дании. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

Объявлены стартовые составы команд.

Германия: Фромс, Раух, Хегеринг, Гендрих, Гвинн, Магулль, Дебриц, Обердорф, Бюль, Хут, Шюллер.

Дания: Кристенсен, Вейе, Педерсен, Севекке, Свава, Педерсен, Нильсен, Томсен, Хардер, Бруун, Мадсен.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Мийо.

Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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