Зарема Салихова: доводы всех моралистов, противников пива, ничтожны. Пиво — это про бизнес

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возвращении продажи пива на российские стадионы.
«Доводы всех моралистов, противников пива, ничтожны. Вспоминаются слова классика: «Если человек не курит и не пьёт, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?»
В Германии пиво разрешено на стадионах и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво — это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там, где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.
Кстати, сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива. «Учитесь зарабатывать», — говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом, – в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно.
Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжели и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее?» — приводит слова Салиховой Sport24.
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