Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 8 июля, турнирная таблица

На чемпионате Европы по футболу среди женщин завершился очередной игровой день. 8 июля на турнире состоялись матчи первого тура группы B.



В стартовом матче дня встречались сборные Испании и Финляндии. Встреча завершилась волевой победой испанок со счётом 4:1. Уже на первой минуте Линда Селльстрём открыла счёт и вывела финскую команду вперёд. Но ещё до перерыва Ирен Паредес и Айтана Бонмати забили по мячу. После перерыва Лусия Гарсия и Мариона Кальдентей довели счёт до крупного.



Далее встречались команды Германии и Дании. Немки не испытали особых проблем, подтвердив статус фаворита. В первом тайме они забили один мяч, отличилась Лина Магулль. А после перерыва Леа Шюллер, Лена Латтвайн и Александра Попп установили окончательный счёт.



В следующем туре в группе B сыграют Дания с Финляндией и Испания с Германией.