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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 8 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 8 июля, турнирная таблица
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На чемпионате Европы по футболу среди женщин завершился очередной игровой день. 8 июля на турнире состоялись матчи первого тура группы B.

В стартовом матче дня встречались сборные Испании и Финляндии. Встреча завершилась волевой победой испанок со счётом 4:1. Уже на первой минуте Линда Селльстрём открыла счёт и вывела финскую команду вперёд. Но ещё до перерыва Ирен Паредес и Айтана Бонмати забили по мячу. После перерыва Лусия Гарсия и Мариона Кальдентей довели счёт до крупного.

Далее встречались команды Германии и Дании. Немки не испытали особых проблем, подтвердив статус фаворита. В первом тайме они забили один мяч, отличилась Лина Магулль. А после перерыва Леа Шюллер, Лена Латтвайн и Александра Попп установили окончательный счёт.

В следующем туре в группе B сыграют Дания с Финляндией и Испания с Германией.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
08 июля 2022, пятница. 19:00 МСК
Испания (ж)
Окончен
4 : 1
Финляндия (ж)
0:1 Селльстрём – 1'   1:1 Паредес – 26'   2:1 Бонмати – 41'   3:1 Гарсия – 75'   4:1 Калденти – 90+5' (пен)
ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
08 июля 2022, пятница. 22:00 МСК
Германия (ж)
Окончен
4 : 0
Дания (ж)
1:0 Магулль – 21'   2:0 Шюллер – 57'   3:0 Латтвайн – 78'   4:0 Попп – 86'
Удаления: нет / Кюль – 90+4'
Турнирная таблица ЧЕ-2022
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