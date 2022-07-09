Андрей Ещенко объяснил, зачем нужна была история с возможным бойкотом Суперкубка России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался об истории с возможным бойкотом красно-белых матча за Суперкубок России с «Зенитом».

«Что это была за история Суперкубком? Просто это подогрев перед матчем, и всё. Естественно, все бы играли за Суперкубок. Зачем такой подогрев нужен? Чтобы подзадорить, позлить. Может быть, чтобы болельщики встрепенулись, потому что их полсезона не было. Когда мы в Питере играли, нас очень неплохо встречали. И файеры были по дорогое. Даже милиция специально новые маршруты придумывала. Это же не просто так. Чтобы поднять у футболистов уверенность», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге.