Португальский нападающий Луиш Нани покинул «Венецию», сообщает пресс-служба клуба. Клуб и игрок разорвали контракт по обоюдному решению.



35-летний португальский вингер, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с клубом МЛС «Орландо», мог перейти в «Дженоа» и «Болонью», но выбрал свой прошлый клуб. Нани ранее выступал в Италии за «Лацио».



В сезоне-2017/2018 Нани провёл 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 700 тыс. В 88 играх за свой предпоследний клуб, «Орландо», португалец забил 31 мяч и сделал 25 ассистов. За последний клуб на его счету 10 сыгранных матчей и одна результативная передача.