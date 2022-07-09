Луиш Нани покинул «Венецию»
Поделиться
Португальский нападающий Луиш Нани покинул «Венецию», сообщает пресс-служба клуба. Клуб и игрок разорвали контракт по обоюдному решению.
35-летний португальский вингер, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с клубом МЛС «Орландо», мог перейти в «Дженоа» и «Болонью», но выбрал свой прошлый клуб. Нани ранее выступал в Италии за «Лацио».
В сезоне-2017/2018 Нани провёл 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 700 тыс. В 88 играх за свой предпоследний клуб, «Орландо», португалец забил 31 мяч и сделал 25 ассистов. За последний клуб на его счету 10 сыгранных матчей и одна результативная передача.
Новость по темеБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани перешёл в «Венецию»
Комментарии
- 9 июля 2022
-
06:23
-
06:19
-
06:05
-
05:51
-
05:42
-
05:40
-
05:26
-
05:17
-
04:56
-
04:38
-
04:21
-
03:50
-
03:32
-
03:30
-
03:06
-
03:01
-
02:14
-
02:12
-
02:04
-
01:48
-
01:36
-
01:15
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:51
-
00:24
-
00:22
-
00:09
-
00:04
- 8 июля 2022
-
23:52
-
23:49
-
23:39
-
23:27
-
23:21
Партнерский контент