«Зенит» — «Спартак»: во сколько матч Суперкубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.
В прямом эфире матч «Зенит» — «Спартак» покажет телеканал «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры за Суперкубок России.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты судьи — Валерий Данченко и Максим Ковалёв. В роли четвёртого рефери выступит Кирилл Левников.
«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2021/2022, а «Спартак» завоевал Кубок страны. Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». Самый титулованный клуб — московский ЦСКА. На счету армейцев семь трофеев.
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