Лидер сборной Дании Хардер объяснила поражение от Германии на старте Евро-2022

Нападающий женской сборной Дании Пернилле Хардер объяснила поражение от Германии (0:4) на старте чемпионата Европы – 2022. Она назвала причины, по которым национальная команда потерпела разгром.
«Матч прошёл не по нашему сценарию. Тяжёлая игра, в которой Германия была хороша. Мы старались играть в нашем стиле и в защите, и в атаке, но нас за это наказали. Думаю, мы нервничали и слишком легко теряли мяч. Немки наказали нас за слабую оборонительную стратегию. Германия – очень мощная команда, очень решительная. Немки физически сильны, они стремятся выигрывать мяч и мчатся вперёд на полной скорости. Нам нужно продолжать работать. Впереди ещё два матча, и мы должны сделать всё возможное, чтобы победить в них», — сказала Хардер в интервью пресс-службе УЕФА.
- 9 июля 2022
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