Александр Мостовой рассказал, почему не ответил на звонок Егора Титова по матчу ветеранов
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, почему не стал отвечать на звонок экс-полузащитника красно-белых Егора Титова по поводу матча ветеранов московского клуба с «Зенитом». Напомним, встреча, которая состоялась 8 июля, завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0.
«Когда проводятся подобные мероприятия, всё должно решаться заранее. Так как ко мне никто не обращался из РФС на протяжении многих лет, я ничего и не ждал.
Да, накануне был пропущенный звонок от Егора Титова, но я не смог взять трубку, так как был занят. Егор же просто так тоже не звонит, но какой смысл накануне всё обговаривать?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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