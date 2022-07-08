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Титов: ветераны «Спартака» расстроились, что уступили «Зениту», хотя выигрывать мы умеем

Титов: ветераны «Спартака» расстроились, что уступили «Зениту», хотя выигрывать мы умеем
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче ветеранов. Легенды «Спартака» встретились с ветеранами «Зенита». Матч закончился победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

«Если бы ещё было минут десять, то, возможно, и отыгрались бы, учитывая, сколько моментов у нас было. Мы видели, что осталось играть очень мало времени, поэтому где-то уже и смирились. Оставалось минута-две добавленного времени. Так получилось, что судья сразу свистнул. Расстроились. Выигрывать мы умеем. Проигрывать не любим и не хотим, но ничего страшного.

Такие игры показывают, что мастерство нашего поколения «Зенита» и «Спартака» — высокого уровня. Думаю, что сегодняшнее поколение увидело этот матч и понимает, о чём я сейчас вам рассказываю», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

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