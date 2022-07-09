Непомнящий: «Зенит» фаворит Суперкубка по всем факторам, но всё может быть непредсказуемо

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. «Спартак» сыграет с «Зенитом».
«Ожидания самые позитивные. Думаю, что будет очень интересная игра, с повышенной мотивацией с обеих сторон. «Спартак» не побеждает в Питере 10 лет? Мне кажется, в этом составе «Спартака» нет таких людей, у которых такая память глубокая. Да, должна быть повышенная мотивация. Но поможет ли это? У меня есть сомнения. Для меня, безусловно, «Зенит» фаворит по всем факторам — по составу, по игре. Конечно, домашняя публика. В футболе в таких играх всё бывает. Всё может закончиться непредсказуемо. Как нулевой ничьей, так и разгромным счётом в обе стороны. Хотя потенциал сейчас у «Спартака», на мой взгляд, намного ниже», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча состоится сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Она стартует в 19:00 мск.
- 9 июля 2022
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