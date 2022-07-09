«Балтика» выпустила капсульную коллекцию с футбольным брендом одежды

Футбольный клуб «Балтика» продолжает делать крутые вещи и доказывать, что по уровню развития спортивного маркетинга и медиа он перерос уровень Лучшей лиги мира, как в народе называют Первую лигу нашего футбола.



На сей раз команда из Калининграда сделала коллаборацию с популярным футбольным брендом одежды IDOLO. Бело-синие – первый профессиональный футбольный клуб, который сотрудничает с известным брендом. В основу идеологии IDOLO заложена любовь к данной игре, моде и уличной культуре. Эти ребята несут в массы неповторимую футбольную культуру, раскрывая её через сленг, рассказывая о кумирах прошлого.



Соединив идеи молодой команды бренда с уникальной морской айдентикой футбольного клуба из Калининградской области, мы видим одну из самых стильных коллабораций в истории ФНЛ.



Презентация капсульной коллекции состоялась вчера, 8 июля, во время предсезонной встречи команды с болельщиками, а 10 июля в главном торговом центре самой западной точки России пройдёт автограф-сессия с участием футболистов «Балтики».

Фото: ФК «Балтика»

Фото: ФК «Балтика»

Фото: ФК «Балтика»