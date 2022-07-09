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Ярцев рассказал, почему ветераны «Зенита» оказались сильнее легенд «Спартака»

Ярцев рассказал, почему ветераны «Зенита» оказались сильнее легенд «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев рассказал, почему ветераны «Зенита» оказались сильнее легенд красно-белых. Вчера, 8 июля, прошла встреча, которая завершилась победой экс-футболистов клуба из Санкт-Петербурга.

«Эту игру мы, конечно, ждали, потому что ветераны много играют, но такого сильного противника у нас не было. Мы понимали, что игра будет принципиальная: «Зенит» — молодая, весёлая, свежая команда против нас. Дело в том, что к таким матчам надо готовиться, а мы немного были не готовы и прежде всего физически и количественно составом, которым можно было маневрировать.

Многие спартаковские ребята сейчас тренеры, идёт подготовка к чемпионату. Не хочу перечислять фамилии, но человек пять, кто мог играть, точно до нас не доехали. Не оставить команду во время подготовки, я думаю, они поступили правильно. А «Зенит» поздравляю с хорошей игрой, правильной тактикой», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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