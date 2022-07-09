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Мещеряков — о Суперкубке России: респект тем, кто создал ажиотаж вокруг выставочной игры

Мещеряков — о Суперкубке России: респект тем, кто создал ажиотаж вокруг выставочной игры
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился эмоциями от матча ветеранов «Спартака» и «Зенита». Игра завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 2:0. Также он поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

«Я впервые увидел, что вокруг фактически выставочного матча создали сверхажиотаж. Тем, кто это создал, с точки зрения маркетинговых и рекламных услуг, респект. В любом случае мы должны понимать, что это первый матч после перерыва и сборов. Явно что все будем надеяться на хорошую игру. Матч будет хорошим, с точки зрения внутреннего эмоционального содержания. Очень хочется, чтобы и по качеству было такое содержание, но, скорее всего, игроки будут вкатываться. И как говорится — победит сильнейший», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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