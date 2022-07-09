На матче за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» ожидается 57 тысяч болельщиков

На матче за Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», по предварительным данным должно присутствовать 57 тысяч фанатов, сообщили «Чемпионату» в РФС. Доступ на территорию стадиона будет открыт с 16:00 мск.



Матч ограничит движение транспорта в Петроградском и Приморском районах Санкт‑Петербурга. Изменится режим работы станции метро «Зенит», она будет закрыта в период с 16:00 до 21:00.



Пресс-служба РФС напомнила о необходимости заблаговременного прибытия на стадион для прохождения необходимых проверок. Лица, не соблюдающие требования, установленные данными правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются на стадион или могут быть удалены со стадиона и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.