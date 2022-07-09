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Ярцев: я 60 лет слышу, что надо поднимать молодёжь. Надо думать, как им пробиться в футбол

Ярцев: я 60 лет слышу, что надо поднимать молодёжь. Надо думать, как им пробиться в футбол
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Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев поделился мнением о воспитании молодых футболистов. Он отметил, что отстранение от еврокубков может дать больше времени для работы с талантливыми игроками.

«Я это слышу лет 60, что давайте всё поднимать, молодёжью заниматься. Но давайте откровенно, молодёжью не занимаются в каждом топовом клубе? Мы говорим о дворовом футболе? Вы посмотрите, сколько в Подмосковье открыто много разных академий. Дают они какой-то результат или нет? Я знаю, что там работают хорошие ребята. Но как пробиться, что для этого сделать? Здесь серьёзно нужно думать.

Никто не знает, когда снимут с нас санкции. Есть, конечно, страны, команды, с которыми можно будет играть, чтобы они не попадали под юрисдикцию УЕФА, ФИФА. Но это будут больше товарищеские, выставочные матчи. В этих матчах можно посмотреть молодёжь. Валерий Георгиевич уже опытный, набравшийся мудрости футбола человек. Думаю, он найдёт какой-то выход. Как одним словом можно охарактеризовать решение УЕФА и ФИФА? Вам это слово я произносить не буду (улыбается)», — сказал Ярцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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