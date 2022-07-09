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Все билеты на Суперкубок России проданы, РФС направит доходы на гуманитарные цели

Все билеты на Суперкубок России проданы, РФС направит доходы на гуманитарные цели
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Российский футбольный союз сообщил «Чемпионату» о завершении реализации билетной программы на встречу за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Доходы РФС от проведения матча будут направлены на гуманитарные цели, в том числе — в помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.

Вместе с игрой между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики увидят масштабную шоу-программу, в том числе — торжественную церемонию открытия с живым исполнением национального гимна России и концерт перед церемонией награждения. Все приглашённые музыканты по соглашению с РФС выступят на Суперкубке безвозмездно.

Сегодня, 9 июля, в матче за Суперкубок России — 2022 сыграют «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 мск.

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