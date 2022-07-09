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Главный тренер ЖФК «Локомотив» Фомина — о ничьей с «Зенитом»: для нас это маленькая победа

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Фомина — о ничьей с «Зенитом»: для нас это маленькая победа
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Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина прокомментировала результат матча женской Суперлиги с «Зенитом» (1:1).

«Частный случай, до первой ошибки. Эту ошибку совершили мы и пропустили гол. Тяжело отыгрываться, особенно с таким соперником. Мне нравится тот футбол, в который играет команда. Сейчас максимально выжимают из себя игроки. Это не может не радовать.

Здесь двоякое какое-то ощущение, могли проиграть. Но на последних минутах вырвали всё-таки этот ничейный результат. Я надеюсь, этот матч даст нам сил двигаться дальше и понимать, что при любом раскладе мы можем проявить характер, быть сильнее и лучше. Конечно, для нас это маленькая победа», — сказала Фомина в интервью пресс-службе «Локомотива».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Суперлиги. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

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