Футболистка «Локомотива» Галай — о голе в ворота «Зенита»: времени шибко думать не было

Футболистка ЖФК «Локомотив» Мария Галай прокомментировала результат матча женской Суперлиги с «Зенитом» (1:1).



«Болельщики заполняют наш сектор, их становится всё больше и больше. Конечно, мы рады, мотивации даёт больше. Хочется стараться для них и радовать болельщиков забитыми мячами.



В моменте с голом времени шибко думать не было. Пришлось быстро оценить обстановку, и, в принципе, пас там некому было отдавать. Хорошо, что мы не проиграли, сравняли счёт, взяли какие-то очки. Конечно, хотелось выиграть. Были моменты, которые мы могли реализовать, чтобы заработать три очка. Было бы спокойнее и радостнее», — сказала Галай в интервью пресс-службе «Локомотива».

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Футболистки «Зенита» продолжают уверенно лидировать в чемпионате России. Они набрали 36 очков в 14 турах. Команда из Санкт-Петербурга до сих пор не потерпела ни одного поражения. «Локомотив» занимает второе место с 31 очком в 14 турах.