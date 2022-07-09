Хави готов дать шанс Пьяничу во время предсезонных сборов
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич получит шанс проявить себя во время межсезонки, сообщает Football Espana. По данным источника, босниец произвёл хорошее впечатление на главного тренера каталонцев Хави. В связи с этим наставник команды хочет поближе присмотреться к игроку.
Ранее сообщалось, что Пьянич с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции. Игроком интересуется «Марсель». Французский клуб вступал в переговоры с «Барселоной».
Предыдущий сезон Пьянич провёл в Турции. Он выступал за «Бешикташ» на правах аренды. В сезоне-2021/2022 32-летний боснийский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. С 2008 года Пьянич вызывается в национальную команду Боснии и Герцеговины.
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