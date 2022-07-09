Хави готов дать шанс Пьяничу во время предсезонных сборов

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич получит шанс проявить себя во время межсезонки, сообщает Football Espana. По данным источника, босниец произвёл хорошее впечатление на главного тренера каталонцев Хави. В связи с этим наставник команды хочет поближе присмотреться к игроку.



Ранее сообщалось, что Пьянич с большой долей вероятности продолжит карьеру во Франции. Игроком интересуется «Марсель». Французский клуб вступал в переговоры с «Барселоной».



Предыдущий сезон Пьянич провёл в Турции. Он выступал за «Бешикташ» на правах аренды. В сезоне-2021/2022 32-летний боснийский футболист принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал две результативные передачи. С 2008 года Пьянич вызывается в национальную команду Боснии и Герцеговины.

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