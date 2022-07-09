Гендиректор «Зенита»: я тоже переживаю, что Дзюба пока не нашёл команду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бывшего нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы. Функционер отметил, что переживает из-за того, что форвард ещё не нашёл себе новую команду.

«Общаюсь с Дзюбой. Я тоже волнуюсь и переживаю, что он пока не нашёл команду. В Турцию собрался или в Россию? Я не могу раскрывать содержание наших контактов. Скоро найдёт команду? Надеюсь, что скоро. «Сочи» — реальный вариант? Почему бы и нет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в мае текущего года Артём Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Игрок находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что Дзюба может перейти в один из клубов чемпионата Турции.



Напомним, Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги, а также вторым в списке лучших бомбардиров «Зенита», уступая лишь экс-форварду сине-бело-голубых Александру Кержакову.