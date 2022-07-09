Болельщики «Зенита» освистали МакSим перед началом Суперкубка России со «Спартаком»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» освистали певицу МакSим перед началом матча за Суперкубок России с московским «Спартаком». Фанаты сине-бело-голубых начали исполнять свои кричалки поверх песни исполнительницы «Знаешь ли ты». Тем не менее композицию МакSим всё равно было слышно.
Стартовый свисток судьи в матче «Зенит» — «Спартак» прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В данный момент идёт первый тайм, счёт – 0:0.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогают ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный рефери – Кирилл Левников.
Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» одержал победу в Кубке страны.
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