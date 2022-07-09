«Зенит» одержал самую крупную победу в истории Суперкубка России

Сегодня, 9 июля, санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок России (4:0). Данная победа стала самой крупной в истории турнира.



Напомним, счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте забил нападающий Иван Сергеев. Через пять минут отличился другой форвард сине-бело-голубых Малком. На 46-й минуте взятием ворот отметился полузащитник «Зенита» Вендел. В добавленное ко второму тайму время результативный удар нанёс форвард Матео Кассьерра.



Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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