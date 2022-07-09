Быстров: хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство. Но в команде нет лидера

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о перспективах московского «Спартака» в новом сезоне.
«Хватит уже о чемпионстве «Зенита». Это всего лишь Суперкубок. Есть время — «Спартак» может усилиться. Им нужно усилиться — это 100 процентов.
Хотелось бы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство. Уже понял, как хочет играть Абаскаль: 4-3-3 хорошая тактика. Сегодня попробовал — не получилось. Соперник был очень сильный. Абаскалю нужно усиление — это факт. Нужен материал, с которым можно работать. Да, есть футболисты, но нет лидера. Нет футболиста, который может повести за собой команду. Поэтому ждём усиления для «Спартака». Нужно брать такого футболиста, как Алекс — который может вести игру», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 9 июля 2022
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