Романцев о «Спартаке» в Суперкубке: надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — стыдно

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поражении москвичей в матче за Суперкубок. Встреча с «Зенитом» закончилась со счётом 4:0.



«Не больно ли от результата? Не больно. Каждый заслуживает того, чего заслуживает. На сколько наработал, то и заслужил. Стыдно, это другое дело. Надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — это стыдно», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».



Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.