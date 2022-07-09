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Романцев о «Спартаке» в Суперкубке: надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — стыдно

Романцев о «Спартаке» в Суперкубке: надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — стыдно
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поражении москвичей в матче за Суперкубок. Встреча с «Зенитом» закончилась со счётом 4:0.

«Не больно ли от результата? Не больно. Каждый заслуживает того, чего заслуживает. На сколько наработал, то и заслужил. Стыдно, это другое дело. Надевать красно-белую майку и проигрывать 0:4 — это стыдно», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Спартак».

Игру обслуживала бригада судей во главе с Владимиром Москалёвым. Ассистенты — Валерий Данченко (Уфа) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Напомним, «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» — обладатель Кубка страны.

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