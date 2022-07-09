Семак: реакция на «Би-2» в спартаковском шарфе ожидаема. Но я с удовольствием послушал

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент, произошедший после матча за Суперкубок России со «Спартаком», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 4:0. Солист группы «Би-2» Лёва Бортник после матча выступил на сцене. На неё он вышел в шарфе московского клуба, после чего его освистали болельщики из Санкт-Петербурга.



«Реакция на выступление «Би-2» в спартаковском шарфе была ожидаема. Насколько нужно было их приглашать? Ну, я с удовольствием их послушал.



По Одоевскому я уже говорил, что мы даём ему авансы и больше игрового времени, чтобы он мог почувствовать уверенность. Посмотрим, насколько он воспользуется этим шансом. У него есть все данные для того, чтобы стать игроком стартового состава», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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