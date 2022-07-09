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Гендиректор «Зенита» сообщил, что клуб может подписать ещё одного игрока

Гендиректор «Зенита» сообщил, что клуб может подписать ещё одного игрока
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев после разгромной победы в матче Суперкубка России с московским «Спартаком» (4:0) высказался о трансферных планах клуба.

«Думаю, может быть, ещё один игрок появится. Но кто это и на какой позиции играет — я вам сказать не могу. Это бразилец? Почему вы спрашиваете? Может быть, мы из сборной БРИКСа будем брать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в клуб из Санкт-Петербурга уже перешли защитник «Сочи» Родригао, нападающий сочинской команды Матео Кассьерра, полузащитник Зелимхан Бакаев, присоединившийся к «Зениту» на правах свободного агента. Также в стан сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса» перейдут вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

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