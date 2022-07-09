Семак: спасибо «Спартаку», что приехал и играл. Счёт немножко не отражает соотношение сил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о разгромной победе в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0).
«Прекрасная атмосфера, хорошая игра, заслуженная победа. Поздравляю болельщиков и город. Спасибо и «Спартаку», который приехал и играл. Это была боевая игра, особенно до первого мяча. Шансы у «Спартака» были, Романцев прав. Но третий мяч после перерыва снял много вопросов. С одной стороны, нас он успокоил, но, с другой стороны, спартаковцам было уже сложно рассчитывать на победу. Счёт немножко не отражает соотношение сил. На победу-то мы наиграли, а вот по разгрому мне нужно посмотреть и понять, насколько этот результат заслуженный. Но сегодня мы рады, день отдохнём, перейдём уже к подготовке к чемпионату», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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