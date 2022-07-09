Вендел заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Вендел после победы в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0) заявил, что не знает об интересе со стороны бразильского «Фламенго».

«Ничего не знаю об интересе «Фламенго». Я игрок «Зенита». Буду полностью отдаваться этой команде, пока я остаюсь. Слова агента, что я не стал разрывать контракт из уважения к клубу? Ничего не знаю, не буду про это говорить», — передаёт слова Вендела корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что «Фламенго» хочет подписать Вендела. При этом агент футболиста сообщил, что футболист не будет приостанавливать контракт с российским клубом. В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча – три в чемпионате России и один в Лиге чемпионов.