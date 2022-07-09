Дуглас Сантос оценил победу «Зенита» в матче за Суперкубок со «Спартаком»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0).
«После первого тайма счёт был 2:0, но эти мячи выдались очень трудовыми. Пришлось постараться, чтобы их забить. Со «Спартаком» никогда не бывает лёгких игр — всегда довольно напряжённые. Такой же была и сегодняшняя. Мы полностью заслужили победу. Хорошо, что смогли порадовать болельщиков.
Насколько «Зенит» готов к сезону? Сегодняшняя игра показала, что мы в хорошем состоянии: здорово двигались, хорошо взаимодействовали. Физически и ментально мы сильны — классно провели предсезонку. «Зенит» полностью готов к старту сезона», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 10 июля 2022
-
00:37
-
00:26
-
00:25
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 9 июля 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:45
-
23:41
-
23:31
-
23:26
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:12
-
23:05
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:02
-
22:01
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:50