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Дуглас Сантос оценил победу «Зенита» в матче за Суперкубок со «Спартаком»

Дуглас Сантос оценил победу «Зенита» в матче за Суперкубок со «Спартаком»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о разгромной победе сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0).

«После первого тайма счёт был 2:0, но эти мячи выдались очень трудовыми. Пришлось постараться, чтобы их забить. Со «Спартаком» никогда не бывает лёгких игр — всегда довольно напряжённые. Такой же была и сегодняшняя. Мы полностью заслужили победу. Хорошо, что смогли порадовать болельщиков.

Насколько «Зенит» готов к сезону? Сегодняшняя игра показала, что мы в хорошем состоянии: здорово двигались, хорошо взаимодействовали. Физически и ментально мы сильны — классно провели предсезонку. «Зенит» полностью готов к старту сезона», — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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