Сергей Семак рассказал, какие ошибки допустил «Зенит» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0).

«Спартак» — очень хорошая квалифицированная команда, в которой собраны в том числе игроки сборной России. Есть Промес, Соболев, Джикия, Зобнин, Селихов. Игроки опытные, обладают хорошим уровнем мастерства. Все ребята хорошо работают с мячом, естественно, это нормально, что «Спартак» создаёт моменты. Было бы странно, если бы у наших ворот ничего не происходило. Что к этому привело, какие ошибки? Наши защитники подкачали в моменте с Промесом – ситуация, на мой взгляд, была достаточно простой. Но ошиблись. Были и другие моменты, когда после индивидуальных действий Зиньковского или того же Промеса, которые здорово играют 1 в 1, ошибались. Если ты обыгрываешь кого-то 1 в 1, естественно, возникают возможности для атаки, создания каких-то моментов, что и происходило.

Мы сегодня старались, боролись в каждом эпизоде. Было непросто, но просто никогда не будет. Они пашут на тренировках, бегают, показывают хорошие результаты. За свою работу мы и получаем победы, которые являются результатом того труда, который проявляется на тренировках», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.