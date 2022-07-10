Тренер «Зенита» рассказал, что в клубе были готовы к плану «Спартака» на матч Суперкубка

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о разгромной победе в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0).

«Победа не всегда бывает лёгкой. Мы очень много работали. Конечно, ребята заслужили, хорошо играли против непростого соперника. Молодцы, что выиграли сегодня. Начинать сезон с такой победы очень приятно.



Для нас было сложно понять, как выйдет «Спартак», потому что у них сменился тренер. Те игры, которые мы разбирали, они сыграли похоже. Мы рассчитывали на такую систему. В начале «Зенит» вышел немного не так, как нужно. Но потом разбегались, поняли, как нужно действовать. Забили прекрасные голы», — передаёт слова де Оливейры корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.