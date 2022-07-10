Александр Ерохин ответил на вопрос, не приелись ли победы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после завоевания Суперкубка России заявил, что ему не надоело выигрывать трофеи. По словам футболиста, каждый раз он переживает яркие эмоции.



«Нет. Довольно частый вопрос, но я не понимаю, зачем его задают. Не может такое произойти, чтобы победы приелись. Каждый раз новые эмоции, которые я желаю пережить каждому. Я рад, что моя жизнь так сложилась, что у меня есть возможность такое количество чемпионств с «Зенитом» отпраздновать и порадоваться», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Матч «Зенита» и «Спартака» закончился со счётом 4:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. «Зенит» является действующим чемпионом России. «Спартак» в прошлом сезоне выиграл кубок страны.