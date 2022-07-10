Александр Ерохин ответил на вопрос, не приелись ли победы «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после завоевания Суперкубка России заявил, что ему не надоело выигрывать трофеи. По словам футболиста, каждый раз он переживает яркие эмоции.
«Нет. Довольно частый вопрос, но я не понимаю, зачем его задают. Не может такое произойти, чтобы победы приелись. Каждый раз новые эмоции, которые я желаю пережить каждому. Я рад, что моя жизнь так сложилась, что у меня есть возможность такое количество чемпионств с «Зенитом» отпраздновать и порадоваться», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч «Зенита» и «Спартака» закончился со счётом 4:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. «Зенит» является действующим чемпионом России. «Спартак» в прошлом сезоне выиграл кубок страны.
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