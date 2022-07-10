Защитник «Зенита» Круговой: варианты с другими клубами? Всё будет так, как должно

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность перехода в другой клуб.

«Неправильно будет говорить, доволен ли я своим игровым временем. Варианты с другими клубами? Не хочу отвечать на этот вопрос. Всё будет так, как должно быть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Круговой принял участие в матче за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0). Футболист начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте.

Круговой является воспитанником «Зенита». Футболист выступает за основной состав клуба с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн.