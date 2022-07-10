Абаскаль: должны принять поражение – это часть процесса

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги встречи за Суперкубок России, в которой его команда уступила «Зениту» со счётом 0:4, и сделал акцент на дальнейшей работе.
«Мы должны принять поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. Это часть процесса. Мы должны идти вперёд. Уже завтра нужно с поднятой головой работать дальше. Такие поражения ни в коем случае не делают нас слабее, а только усиливают. Пенальти на Зиньковском? К сожалению, я не видел этот момент. Готов ли Зиньковский играть с первых минут? Он неплохо вошёл в игру, старался, шёл один в один, что он умеет делать. Были плюсы и минусы. Ему нужно ещё добавлять в решимости и концентрации, и мы поможем ему это сделать», – сказал Абаскаль у кромки поля сразу по окончании игры за Суперкубок в эфире телеканала «Матч».
В первом тайме матча «Зенит» – «Спартак» точными ударами отметились Иван Сергеев и Малком, сразу после перерыва Вендел сделал счёт крупным, а точку в компенсированное время поставил новичок петербургской команды Матео Кассьерра.
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