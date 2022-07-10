Источник: Вендел хочет перейти в «Фламенго» и занялся вопросами переезда в Рио-де-Жанейро

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел всё ещё намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Globo Esporte.
По сведениям источника, Вендел всерьёз рассматривает возможность воспользоваться разрешением ФИФА для приостановления контракта c «Зенитом», если клуб не отпустит его в «Фламенго». Сообщается, что бразильский полузащитник уже начал заниматься вопросами переезда в Рио-де-Жанейро.
Одним из вариантов ухода футболиста является бесплатное продление его контракта с «Зенитом» на сезон (нынешнее соглашение футболиста действует до июня 2025 года) и годичная аренда в «Фламенго».
Напомним, вчера, после победного матча за Суперкубок России, Вендел в интервью заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны «Фламенго», и отказался комментировать слова агента о том, что он ранее не стал разрывать контракт с «Зенитом» из-за уважения к клубу.
Раздевалка «Зенита» в экстазе после разгрома «Спартака».
- 10 июля 2022
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:59
-
00:54
-
00:46
-
00:43
-
00:37
-
00:26
-
00:25