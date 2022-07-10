В Испании сообщили, что Френки де Йонг отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.



По информации источника, нидерландский футболист полностью исключил вариант продолжения карьеры в стане манкунианцев. Отмечается, что де Йонг составил список из десяти причин, почему не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед». Ранее в июле сообщалось, что сторонам осталось уладить последние детали трансфера.



Напомним, де Йонг стал игроком «Барселоны» в 2019 году. Действующий контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В сезоне-2021/2022 де Йонг принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.