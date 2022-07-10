В Испании сообщили, что Френки де Йонг отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, нидерландский футболист полностью исключил вариант продолжения карьеры в стане манкунианцев. Отмечается, что де Йонг составил список из десяти причин, почему не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед». Ранее в июле сообщалось, что сторонам осталось уладить последние детали трансфера.
Напомним, де Йонг стал игроком «Барселоны» в 2019 году. Действующий контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В сезоне-2021/2022 де Йонг принял участие в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Комментарии
- 10 июля 2022
-
11:11
-
11:02
-
10:57
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:18
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
07:37
-
07:19
-
06:54
-
06:27
-
06:04
-
05:45
-
05:27
-
05:05
-
04:56
-
04:52
-
04:37
-
04:07
-
03:46
-
03:30
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:00
-
01:50
Партнерский контент