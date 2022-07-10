Фабиан Бальбуэна обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна написал открытое письмо, в котором обратился к болельщикам «Динамо» после приостановки контракта с московской командой.

«Друзья, я хочу сообщить вам, что покидаю клуб на этот сезон. В течение месяца я обдумывал это решение и принял его исключительно по семейным обстоятельствам. Благодарю болельщиков, персонал, тренерский штаб, моих товарищей по команде за этот замечательный сезон! Огромное вам спасибо! Желаю «Динамо» самых больших успехов в грядущем сезоне!» — отметил Бальбуэна.

Напомним, Бальбуэна воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать соглашения с российскими командами. Парагвайский футболист выступал за «Динамо» с лета 2021 года. Всего Бальбуэна провёл за московский клуб 32 матча и забил три гола. С 2015 года защитник вызывается в сборную Парагвая.