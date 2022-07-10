Поль Погба, прилетевший в Турин, отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната
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Французский полузащитник Поль Погба отказался подписывать футболку «Манчестер Юнайтед» для фаната в Турине.
Француз прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с «Ювентусом». В туринский клуб он перейдёт в качестве свободного агента, ранее у него истекло соглашение с «Манчестер Юнайтед».
Француз уже выступал за «Ювентус» – с 2012 по 2016 год. За этот период он провёл 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач во всех турнирах, четырежды став чемпионом Италии, дважды – обладателем Кубка и трижды – Суперкубка страны. Впоследствии Погба шесть лет выступал в составе английского «Манчестер Юнайтед», а в 2018 году выиграл со сборной Франции чемпионат мира.
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