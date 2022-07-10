Кассьерра: думаю, в следующем сезоне российские команды будут выступать в еврокубках

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от победы в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0), а также высказался по поводу отстранения российских команд от еврокубковых турниров.
«Безумно счастлив выиграть Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений. Готов ли я играть всю карьеру в «Зените»? Не знаю, я перешёл сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.
Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».
Напомним, Кассьерра стал игроком «Зенита» этим летом. В прошлом сезоне колумбийский футболист занял второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Действующим чемпионом страны является «Зенит».
- 10 июля 2022
-
17:20
-
17:06
-
16:57
-
16:56
-
16:34
-
16:26
-
16:25
-
16:18
-
16:04
-
16:00
-
15:36
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:03
-
14:00
-
13:36
-
13:13
-
13:00
-
12:59
-
12:47
-
12:44
-
12:37
-
12:25
-
12:20
-
12:18
-
12:09
-
12:05
-
11:59
-
11:59
-
11:51