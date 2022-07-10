Кассьерра: думаю, в следующем сезоне российские команды будут выступать в еврокубках

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился впечатлениями от победы в матче за Суперкубок России с московским «Спартаком» (4:0), а также высказался по поводу отстранения российских команд от еврокубковых турниров.



«Безумно счастлив выиграть Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений. Готов ли я играть всю карьеру в «Зените»? Не знаю, я перешёл сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.



Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

Напомним, Кассьерра стал игроком «Зенита» этим летом. В прошлом сезоне колумбийский футболист занял второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Действующим чемпионом страны является «Зенит».