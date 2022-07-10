«Динамо» вырвало ничью у «Локомотива» в товарищеском матче, проигрывая 0:3 до 69-й минуты

Сегодня, 10 июля, московские «Локомотив» и «Динамо» провели последний товарищеский матч перед стартом нового сезона. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли в результативную ничью – 3:3. Отметим, что команды провели на поле три тайма по 45 минут.
Счёт был открыт в первом тайме. На 17-й минуте защитник Лукас Фассон вывел «Локомотив» вперёд. На 57-й минуте преимущество «Локо» удвоил полузащитник Антон Миранчук, голевой пас отдал Вильсон Изидор. Через шесть минут француз довёл счёт до разгромного.
На 69-й минуте нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв отыграл один мяч. На 78-й минуте другой форвард бело-голубых Фёдор Смолов после передачи Грулёва сделал преимущество «Локомотива» минимальным. На 111-й минуте нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сравнял счёт встречи, результативную передачу оформил Ярослав Гладышев.
- 10 июля 2022
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