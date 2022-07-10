Б. Ротенберг — о прощальном матче: каждая минута на поле равна одному году моей жизни

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своём прощальном матче за железнодорожников — товарищеском матче с «Динамо» (3:3). Футболист вышел на поле на 84-й минуте, заменив полузащитника Гирано Керка. На 120-й минуте защитник был заменён.

«Я долго ждал этот момент. Восстанавливаться три с половиной — это долгий срок. Можно сказать, что каждая минута сегодня на поле равна одному году моей жизни. Было сложно, но я очень благодарен всем, кто меня поддерживал — семья, друзья, клуб, медицинский штаб. Слава богу, что сейчас всё хорошо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Примечательно, что Ротенберг вышел на матч в футболке «Локомотива» впервые с 2018 года.