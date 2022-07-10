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Ребко — после матча с «Зенитом»: «Спартак» может побиться за место в тройке РПЛ

Ребко — после матча с «Зенитом»: «Спартак» может побиться за место в тройке РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко высказался о разгромном поражении красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4). Также экс-игрок оценил перспективы московского клуба в РПЛ.

Ребко: Комментировать здесь нечего, счёт на табло.

Журналист: Показалось, что решающую роль сыграли легионеры. Согласны?

Ребко: У «Спартака» всё слабее, чем у «Зенита».

Журналист: Как вам игра «Спартака» при Абаскале?

Ребко: Время покажет, пока рано говорить.

Журналист: Какие позиции нуждаются в усилении «Спартака»?

Ребко: А за какие места они хотят биться?

Журналист: По этому матчу сложно говорить о первом, но хотя бы о тройке…

Ребко: За тройку могут побиться.

Об этом бывший игрок «Спартака» рассказал в интервью «РБ Спорт».

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