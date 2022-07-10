Ребко — после матча с «Зенитом»: «Спартак» может побиться за место в тройке РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко высказался о разгромном поражении красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4). Также экс-игрок оценил перспективы московского клуба в РПЛ.
Ребко: Комментировать здесь нечего, счёт на табло.
Журналист: Показалось, что решающую роль сыграли легионеры. Согласны?
Ребко: У «Спартака» всё слабее, чем у «Зенита».
Журналист: Как вам игра «Спартака» при Абаскале?
Ребко: Время покажет, пока рано говорить.
Журналист: Какие позиции нуждаются в усилении «Спартака»?
Ребко: А за какие места они хотят биться?
Журналист: По этому матчу сложно говорить о первом, но хотя бы о тройке…
Ребко: За тройку могут побиться.
Об этом бывший игрок «Спартака» рассказал в интервью «РБ Спорт».
- 10 июля 2022
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