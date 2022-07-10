Ребко — после матча с «Зенитом»: «Спартак» может побиться за место в тройке РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Ребко высказался о разгромном поражении красно-белых в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4). Также экс-игрок оценил перспективы московского клуба в РПЛ.



Ребко: Комментировать здесь нечего, счёт на табло.



Журналист: Показалось, что решающую роль сыграли легионеры. Согласны?



Ребко: У «Спартака» всё слабее, чем у «Зенита».



Журналист: Как вам игра «Спартака» при Абаскале?



Ребко: Время покажет, пока рано говорить.



Журналист: Какие позиции нуждаются в усилении «Спартака»?



Ребко: А за какие места они хотят биться?



Журналист: По этому матчу сложно говорить о первом, но хотя бы о тройке…



Ребко: За тройку могут побиться.



Об этом бывший игрок «Спартака» рассказал в интервью «РБ Спорт».

Новость по теме «Зенит» разгромил «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России