Томас Мюллер поздравил женскую сборную Германии с успешным стартом на Евро-2022

32-летний немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о впечатляющем старте своих соотечественниц на женском чемпионате Европе – 2022. В стартовом матче группового этапа немки разгромили Данию (4:0).
«О таком старте можно было только мечтать! Поздравляю вас с победой и продолжайте в том же духе, девушки!» — гласит публикация Мюллера в «Твиттере».
Уже завтра, во вторник, 12 июля, женская сборная Германии проведёт встречу второго тура группового этапа с Испанией. Обе команды имеют в своём активе по три очка, без набранных баллов в этом квартете – Финляндия и Дания.
Турнир проходит в Англии, он стартовал 6 июля, а финальная встреча пройдёт 31 июля. Прошлый чемпионат Европы состоялся в 2017 году, его принимали Нидерланды – они и завоевали золотые медали тех соревнований.
Фанаты из Нидерландов зажигают на женском Евро-2022 в Англии.
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