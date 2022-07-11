Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Мюллер поздравил женскую сборную Германии с успешным стартом на Евро-2022

Томас Мюллер поздравил женскую сборную Германии с успешным стартом на Евро-2022
Комментарии

32-летний немецкий нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о впечатляющем старте своих соотечественниц на женском чемпионате Европе – 2022. В стартовом матче группового этапа немки разгромили Данию (4:0).

«О таком старте можно было только мечтать! Поздравляю вас с победой и продолжайте в том же духе, девушки!» — гласит публикация Мюллера в «Твиттере».

Уже завтра, во вторник, 12 июля, женская сборная Германии проведёт встречу второго тура группового этапа с Испанией. Обе команды имеют в своём активе по три очка, без набранных баллов в этом квартете – Финляндия и Дания.

Турнир проходит в Англии, он стартовал 6 июля, а финальная встреча пройдёт 31 июля. Прошлый чемпионат Европы состоялся в 2017 году, его принимали Нидерланды – они и завоевали золотые медали тех соревнований.

Фанаты из Нидерландов зажигают на женском Евро-2022 в Англии.

Сборная Германии не оставила Дании и шанса. Один из голов забила удивительная футболистка! Сборная Германии не оставила Дании и шанса. Один из голов забила удивительная футболистка!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022