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Агбонлахор – о «Челси»: им нужны ещё три-четыре топ-игрока, чтобы приблизиться к лидерам

Агбонлахор – о «Челси»: им нужны ещё три-четыре топ-игрока, чтобы приблизиться к лидерам
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор высказался о трансферной политике «Челси».

«Стерлинг поможет им преодолеть разрыв. Но 19 очков от «Манчестер Сити» — это большой разрыв. Они потеряли Рюдигера, который, по моему мнению, был одним из лучших защитников Премьер-лиги в прошлом сезоне, они должны восполнить этот пробел.

Ходят разговоры о приходе де Лигта, но пока это только слухи. Лукаку ушёл. Я считаю, им нужен ещё один нападающий, потому что Вернер нестабилен. Пулишич и Зиеш, похоже, собираются уйти.

Стерлинг сделает их лучше, но, на мой взгляд, им всё ещё нужны три или четыре топ-игрока, чтобы приблизиться к «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Самые яркие покеры в АПЛ.

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