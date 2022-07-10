Рахим Стерлинг подпишет пятилетний контракт с «Челси». Сумма трансфера – € 53 млн + бонусы

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг подпишет контракт с лондонским «Челси». Клубы обо всём договорились и в ближайшее время должны объявить о переходе официально. Детали трансфера на своей странице в «Твиттере» сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.



«Манчестер Сити» одобрил продажу Стерлинга за £ 45 млн (более € 53 млн), а также бонусы в размере £ 10 млн (порядка € 11,8 млн). Условия личного контракта Рахима с «Челси» были согласованы уже несколько дней назад – дело было лишь за согласием клуба из Манчестера.



Футболист подпишет контракт до 2027 года с опцией продления ещё на один год. Отмечается, что наставник «Челси» Томас Тухель уже побеседовал со Стерлингом.



В прошлом сезоне Стерлинг провёл за «Сити» 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.