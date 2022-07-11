Левандовски будет готов перейти в «Челси» в случае срыва переговоров с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может оказаться в «Челси», сообщает Daily Star.
По сведениям источника, футболист рассматривает лондонский клуб как альтернативу в случае неудачи в переговорах каталонцев с «Баварией» о его трансфере.
На данный момент поляк твёрдо намерен подписать контракт с «Барселоной», однако ситуацию осложняет финансовая нестабильность каталонского клуба, которая может помешать ему договориться о переходе форварда с немецким грандом.
Также сообщается, что «Челси» уже выражал заинтересованность в игроке и готов в любой момент включиться в сделку. Лондонцы хотят усилить центр нападения после ухода Ромелу Лукаку.
Напомним, ранее Роберт Левандовски заявил, что его время в немецком клубе закончилось и он хочет покинуть команду.
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