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Расписание матчей женского Евро-2022 на 11 июля

Расписание матчей женского Евро-2022 на 11 июля
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Сегодня, 11 июля, в рамках второго тура группового этапа в группе A женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Австрии и Северной Ирландии. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч!».

В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы A: Англия— Норвегия. Матч будет сыгран на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч!».

Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Фанаты из Нидерландов зажигают на женском Евро-2022 в Англии.

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