Австрия — Северная Ирландия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 11 июля, состоится матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Австрия — Северная Ирландия. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу Австрия — Северная Ирландия покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с представительницей Венесуэлы Эмикар Кальдерой Баррерой. Ассистенты рефери — её соотечественница Мигдалия Родригес Чирино и колумбийка Мари Бланко Боливар.



Соперниками женских сборных Австрии и Северной Ирландии по группе A являются национальные команды Норвегии и Англии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.